Mrznja prema srbima

Ja nerazumijem vas srbe , pa dali ste vi stvarno toliko glupi i smotani rodjeni ili se samo tako pravite ?!!



Serete da vas mrzimo za ovo za ona , zato sto su nashi preci srbi lol?! (55% srba su posrbljeni vlasi iliri hrvati itd. ako nije istina gdje su odjednoc nestali ti ljudi?)



Hoces da vam nacrtam na slici zasto mi vas NEVOLIMO ?



Eto ovako , citaj sada dobro , pazljivo mozda vam ovaj puta malo i udje u glavu.





Imali smo svoju kraljevinu , pa pod pritiskom morali smo se spojit sa austrougarskom , i dugo bili pod njom. Tako vidis svih tih godina hrvatski narod je htio natrag svoju domovinu SAMOSTALNU. Onda dodjose neke ideje o kraljevini srba hrvata i slovena . Ma covjece pisamo mi po toj kraljevini , to ti je isto govno samo srugo pakovanje ko austrougarska.



Zasto je kralj alksandar bio ubije ? Zato sto ni tko ni mi ni slovenci n i makedonci nisu htjeli zivit pod tom kraljevinom koja se zapravo zvala velika srbija.



Onda ubili ste Stjepana Radica, u skupstini u beogradu 1928 metkom u celo. Samo zato sto se je on borio za samostalnu drzavu.



Ali vi opet niste razumili da mi nismo htjeli u tu kraljevinu zapravo zvanu velika srbija.



E sta se onda dogodi , njemacka sila ratuje protiv svijeta , taj trenutak su poneki hrvati vidjeli kao "dobro vrijeme da se vec jednom odvojimo od srba". Nisam tu rekao da je ok sta je pavelic radio (iako 700 000 je velikaaa laz) Uspjeli su napravit NDH koja nije dugo trajalo. No nakon svjetskog rata , OPET nas strpase u neku kraljevinu Jugoslaviju.



Onda opet 70ih godinama znamo svi sta je bilo.



I na kraju 1991 vec jednom se ocjepljamo od svih tih vasih kraljevina i drzava.



Sta ti mislis da samo odjednoc hrvati se probudili i rekli su ajmo mi mrzit srbe i ubit kralja aleksandra samo tako za salu ?





